SE VA DE BOCA. Jenko del Río habló sobre la relación que sostuvo con Paloma Fiuza después de que la integrante de Esto es Guerra dijo que su matrimonio con el modelo fue su peor error. Al respecto, el ex chico reality mencionó que le parece raro que se exprese así porque incluso lo llamó para contarle sobre el fin de su relación con Facundo González.

Sobre este punto, Jenko del Río fue bastante enigmático. “Me contó algo, no fue por el tema del matrimonio, eso no me compete, pero yo supe más por amigos en común que me contaron la verdadera causa”, cuenta.

“A mí no me gusta hablar mal de ninguna figura, ni nada, cada quien hace lo que quiere con su vida, pero me sorprendió que ella no haya salido a decirlo, ameritaba que lo haga público”, comenta Jenko del Río sobre la separación entre Paloma y Facundo.

“Es un tema que en realidad a mí no me compete, yo solamente quiero por favor que ella no siga hablando de mí, quiero continuar con mi vida, por favor que ya pasó más de 6 años que siga con su vida y yo con la mía”, agrega.