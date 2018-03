Jenko del Río reaparece para pedir que lo contraten en Esto es Guerra y enfrentar a Rafael Cardozo [VIDEO]

No estaba muerto, andaba de parranda. El ex chico reality Jenko del Río no se pierde un programa de Esto es Guerra, eso se puede deducir de las historias que publicó recientemente en su cuenta de Instagram.



Jenko del Río publicó historias en Instagram donde sugiere que Rafael Cardozo se comporta de manera belicosa porque no tiene quien lo detenga. El ex chico reality considera que si él hubiera sido llamado por la producción de Esto es Guerra sería otro el escenario.



"Es que aquí, Esto es Guerra, faltan algunos 'verdaderos' retadores. Que se saquen la... compitiendo. Y sobre todo que le callen la boca al mal payaso de Rafael Cardozo", fue el mensaje que publicó Jenko del Río en su cuenta de Instagram. La publicación fue vista por miles de personas.



Jenko del Río también aprovechó para amenazar a Rafael Cardozo. "¡Así te voy a dejar! Como te salvas de competir de verdad, llorón", escribió el ex chico reality en su cuenta de Instagram. El mensaje fue acompañado por una foto donde el brasileño aparece llorando.



Jenko del Río se hizo conocido por su participación en el reality Combate en 2013 y su romance con su compañera de trabajo Paloma Fiuza. Ambos se casaron en 2014, sin embargo, las cosas no funcionaron y en 2015, la brasileña confirmó su separación del peruano.

