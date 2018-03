Jennifer Aniston y Brad Pitt : Esta es la triste verdad de foto donde aparecen juntos [VIDEO y FOTOS]

El rumor de que Jennifer Aniston y Brad Pitt se reconciliaron gracias a George Clooney, es sólo eso un rumor. La pareja no retomó su relación y el manager del actor estadounidense negó que haya tenido que ver con un acercamiento entre Aniston y Pitt.



La revista Star fue la que publicó la exclusiva con fotos, pero estas imágenes fueron manipuladas. En verdad no es Brad Pitt a quien besa la actriz sino al actor Jason Bateman en un contexto donde ambos filmaban la película The Switch.



Además, también manipularon las fotos de Brad Pitt para que parezca que se luce al lado de Jennifer Aniston, sin embargo, quien lo acompaña en la imagen original es su ex pareja Angelina Jolie. BraJennifer no es una realidad.



Cabe indicar que hace poco Jennifer Aniston anunció su divorcio de Justin Theroux. Ambos se casaron en el 2015 pero dos años después decidieron divorciarse porque no podían tener una vida matrimonial normal ya que vivían en ciudades diferentes, indicaron medios de espectáculos.



Por su parte, Brad Pitt inició su proceso de divorcio de Angelina Jolie a finales del 2015, momento en el que se filtraron unos rumores que indicaban que el actor maltrató física y verbalmente al mayor de sus hijos adoptivos, Maddox.



