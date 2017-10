Jennifer Lopez le dedica romántico mensaje a su novio Alex Rodríguez en Instagram [FOTOS]

Más enamorada que nunca. Así se mostró Jennifer Lopez en un reciente mensaje en Instagram dedicado a su novio Alex Rodríguez, un exbeisbolista profesional de los Yankees de Nueva York, con el que ya lleva más de 8 meses de relación.



Y es que por estos días, la pareja se encuentra lejos el uno del otro debido a sus apretadas agendas laborales, por lo que Jennifer Lopez no ha perdido oportunidad de usar su cuenta de Instagram para expresar cómo se siente al respecto.



Lo extraña. La intérprete de 'On The Floor' publicó una adorable fotografía junto a Rodríguez, y en la leyenda escribió lo siguiente:



"¡Espero que estés sonriendo mucho en este día! Mi corazón y mi alma sonríen a diario gracias a ti, mi amor".



La publicación sobrepasó los 800 mil 'Me gusta' en Instagram. "Ella se ve tan enamorada como una adolescente! Me recuerda cuando yo tenia 16", escribió una seguidora.



¿En qué se encuentra Jennifer Lopez por estos días? La neoyorkina está inmersa en el rodaje de una nueva comedia romántica llamada 'Second Act', cuyas protagonistas son Leah Remini y Vanessa Hudgens.



En 'Second Act', Jennifer Lopez ejerce como productora para cumplir así su objetivo de llevar a la gran pantalla más historias protagonizadas por mujeres.



I hope you are all smiling big today!!! You make my heart and soul smile and I you @arod #missingthis #love #happiness #secondact