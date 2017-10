Jennifer Lopez impactó con sexy traje rojo en concierto benéfico en Nueva York [FOTOS]

Imparable. Luego de visitar Los Angeles como anfitriona de 'One Voice: Somos Live!', Jennifer Lopez llegó a Nueva York para presentarse en el concierto benéfico Tidal x Brooklyn en el Barclays Center.



De esta manera, JLo volvió a su Nueva York Natal para ofrecer un increíble concierto, en el que deslumbró con un fabuloso traje rojo. En el escenario, la acompañó su amigo del Bronx, el rapero Fat Joe.



El Tidal x Brooklyn fue nada menos que el tercer concierto benéfico de Nueva York. Como se sabe, los fondos recaudados de este año se distribuirán entre las organizaciones que están trabajando por el alivio y la recuperación de los afectados por el huracán Harvey, el huracán Irma, el huracán María y los terremotos que tuvieron lugar en México en los últimos meses.



Jennifer Lopez nunca ha sido ajena a este tipo de eventos. Es por eso que no dudó en participar y encabezar la lista de artistas junto Jay-Z, Stevie Wonder, Cardi B, Chris Brown, DJ Khaled y Fifth Harmony, entre otros.



El sábado, en 'One Voice: Somos Live!, JLo elevó la temperatura del escenario con un twerking de infarto, cautivando a millones de espectadores y fans alrededor del mundo. One Voice: Somos Live! logró recaudar más de 26 millones de dólares.

About last night... Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:03 PDT