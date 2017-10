Jennifer Lopez y Marc Anthony se unirán por una noble causa en un concierto [VIDEO]

Los hinchas de Jennifer Lopez y Marc Anthony están que saltan en un pie de contentos. Y es que ambas estrellas, quienes formaron una de las parejas más sólidas y mediáticas de Hollywood, compartirán escenario dentro de poco tiempo.



Esto ocurrirá durante un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de los huracanes que han azotado el Caribe y Estados Unidos, el cual tendrá lugar el 14 de este mes. Junto a Jennifer Lopez y Marc Anthony también se harán presentes otras estrellas como Alejandro Sanz, Romeo Santos, Gente de Zona y Daddy Yankee.



Todos ellos, a quienes se sumarán Camila, Nicky Jam, DJ Khaled y Prince Royce, estarán en el Marlins Stadium de Miami. A pesar de que la lista de estrellas es inmensa, todo indica que Jennifer Lopez y Marc Anthony se robarán más de una mirada en el evento.



SOMOS UNA VOZ

La iniciativa Somos una voz de Jennifer Lopez y Marc Anthony tendrá un papel preponderante en el asunto. Este grupo, al que pertenecen artistas como Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Juanes, J Balvin, Romeo Santos o Vin Diesel, ha logrado juntar más de 509 mil dólares para dar medicinas y alimentos a los afectados por los desastres naturales.

La entrada al evento tiene el valor de solo 15 dólares, pero la experiencia será algo que no tendrá precio. Total, ¿quién no quiere ver a Jennifer Lopez y Marc Anthony juntos nuevamente (aunque sea en el escenario)?



Lo más probable es que se interprete el tema 'Almost Like Praying', el cual ha sido compuesto por músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda. En esta canción se pueden escuchar las voces de Jennifer Lopez, Marc Anthony y otros cantantes más.