Jenny Kume sobre su boda con rumano: 'Mi vestido no será blanco en honor a mi trayectoria' [FOTOS]

Jenny Kume , reveló que se encuentra nerviosa por su próximo matrimonio con su novio rumano, Dimitri Dumbrava, con quien tiene cuatro años de relación.



“El matrimonio es en una semana. Realmente soy una primeriza en esto y siento muchos nervios. Además, todos los preparativos y las invitaciones me tienen un poco estresada. Pero sé que todo saldrá bien”, expresó Jenny Kume.



En otro momento, aseguró que su vestido no será blanco, ‘en honor a mi trayectoria’.



“Todos saben que no he sido una santa, sino una chica que ha castigado a los infieles. Mi vestido no será blanco, pero por ahí va, ja, ja, ja”, puntualizó Jenny Kume.