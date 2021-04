La ‘castigadora’ Jenny Kume contó que hoy cumple tres años de casada con su esposo Dimitri y que están en su mejor momento como pareja.

“Hoy cumplimos 3 años de casados y creo la pasaré encerrada con mi esposo porque no se puede salir. Voy a buscar un hotel para meterme una encerrona”, dijo Jenny entre risas.

Me imagino que como todas las relaciones han tenido sus altibajos.

Sí, de hecho nuestro problema más grande fue el cierre de nuestro negocio (gimnasio) por la pandemia, pero juntos igual la hemos luchado. Lo más bonito es que estamos mejor que nunca.

Hace rato que colgaste la tanga y el látigo…

Mi látigo está colgado, pero si mi marido se porta mal lo castigo ja, ja, ja. Mínimo le pago con la misma moneda...

Dimitri ya está advertido.

Él ya me conoce. Sabe que lo respeto mucho, pero a la más mínima duda sobre su integridad hacia nuestra relación lo cambio por otro de los ‘galanes’ que están haciendo cola.

Tú no eres de dar segundas oportunidades.

Yo no aguanto pulgas. Los hombres son llevados por el mal, si eres buenita son tremendos perros, si eres mala se portan bien. Prefiero ser ‘Maléfica’, ja, ja, ja.

JENNY NO SE CASÓ DE BLANCO

Jenny Kume, reveló que se encuentra nerviosa por su próximo matrimonio con su novio rumano, Dimitri Dumbrava, con quien tiene cuatro años de relación.

“El matrimonio es en una semana. Realmente soy una primeriza en esto y siento muchos nervios. Además, todos los preparativos y las invitaciones me tienen un poco estresada. Pero sé que todo saldrá bien”, expresó Jenny Kume.

‘Castigadora’ dice que su vestido no será blanco en ‘honor a mi trayectoria’.

En otro momento, aseguró que su vestido no será blanco, ‘en honor a mi trayectoria’.

“Todos saben que no he sido una santa, sino una chica que ha castigado a los infieles. Mi vestido no será blanco, pero por ahí va, ja, ja, ja”, puntualizó Jenny Kume.

De otro lado, Jenny Kume afirmó que les costó tomar la decisión de casarse con Dimitri.

“Fue una decisión difícil, pero la tomé porque ya tenemos muchos años juntos y tenía que formalizar. Deseo tener una familia, establecer un hogar. Ya colgué las tangas, el látigo, no seré la castigadora, ahora seré la castigada, ja, ja, ja”, dijo Jenny.

Como se recuerda, hace un par de años, la modelo denunció a su pareja por maltrato, pero asegura que ya recibió ayuda profesional.”Los dos recibimos ayuda de terapeutas y hemos cambiado mucho. Él ya no tiene esos celos enfermizos y yo no me meto en escándalos”, expresó.