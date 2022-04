La castigadora Jenny Kume contó que está feliz porque cumplió cuatro años de matrimonio con su esposo rumano Dimitri y aunque han tenido sus altibajos, como cualquier pareja, los han superado ‘porque hay amor’.

“Estamos felices, mi esposo me sorprendió y me pidió que el próximo año renovemos nuestros votos en Cancún”, afirmó la ‘Castigadora’.

Dimitri te dedicó unas lindas palabras y dijo que tú eres el motivo que necesitó para cambiar...

Sí, él ha llevado una vida difícil en su niñez y adolescencia, pero siguió un tratamiento y cambió. Me dice que yo saqué un lado de él, que no sabía que existía.

Muchos no creían en su relación.

Yo misma pensé que era una locura, pero la vida te da sorpresas. Él puso todo de su parte para quedarse conmigo y yo le di esa oportunidad porque se la ganó.

También habrán tenido sus altibajos como todas las parejas.

Sí, pero cuando el amor es grande todo se supera. Claro, mientras no sean cosas graves sino lo castigo como a todos ja, ja, ja.

Ahora se extraña a la Castigadora y no dejaste reemplazo.

No, como yo ninguna. Yo era la máster, soy irremplazable ja, ja, ja.

Eso quiere decir que colgaste el látigo.

La verdad, disfruto mucho de mi actual estilo de vida, tranquila con mi conciencia ja, ja, ja.

No extrañas el mundo de la farándula...

Pienso que para tener una bonita relación también necesitaba alejarme de la farándula. Estoy tranquila y feliz.

¿Y cómo celebraron el aniversario?

Primero nos fuimos a almorzar rico a Miraflores y de ahí aun hotel temático con jacuzzi, columpios, cama de agua y todo ja, ja, ja. No queríamos gastar mucho porque estamos ahorrando para los cinco años.

Jenny Kume a Deysi Araujo: “No te creas la ‘patrona’”

La ‘castigadora’, Jenny Kume, le recomendó a Deysi Araujo que no se enamore de Joshua Ivanoff porque él nunca la va oficializar.

“Pensé que Joshua había cambiado, pero me equivoqué. Espero que Deysi no se enamore, ese chico tiene la costumbre de llevar a su casa a todas las que le atracan, así se ahorra el hotel”, dijo.

Pero Deysi va a su casa, entra con su camioneta a la cochera.

Que no se crea la ‘patrona’, que Deysi lo tome igual que él, solo como un pasatiempo. No creo que a su edad esté pensando que él se va a enamorar, de repente esto le conviene porque quiere dar que hablar y desea regresar a ‘Chollywood’.

¿Qué le recomendarías a Deysi?

Cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee, posiblemente ella cree que la va oficializar o que será la patrona, pero en esta vida sino la friegas no aprendes así que dejemos que aprenda ja, ja, ja. Solo que no se le ocurra enamorarse porque no saldrá bien parada. Lo mejor que puede hacer es quedarse en casa, debe pensar que tiene familia, hijo y por una ‘calentura’ puede poner en riesgo la vida de un ser querido.