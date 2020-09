La ‘castigadora’, Jenny Kume, le recomendó a Deysi Araujo que no se enamore de Joshua Ivanoff porque él nunca la va oficializar.

"Pensé que Joshua había cambiado, pero me equivoqué. Espero que Deysi no se enamore, ese chico tiene la costumbre de llevar a su casa a todas las que le atracan, así se ahorra el hotel”, dijo.

Pero Deysi va a su casa, entra con su camioneta a la cochera.

Que no se crea la ‘patrona’, que Deysi lo tome igual que él, solo como un pasatiempo. No creo que a su edad esté pensando que él se va a enamorar, de repente esto le conviene porque quiere dar que hablar y desea regresar a ‘Chollywood’.

¿Crees que lo ha ‘sembrado’?

De hecho eso está preparado... conozco a las ‘sembradoras’ que quieren ser ‘castigadoras’.

¿Qué le recomendarías a Deysi?

Cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee, posiblemente ella cree que la va oficializar o que será la patrona, pero en esta vida sino la friegas no aprendes así que dejemos que aprenda ja, ja, ja. Solo que no se le ocurra enamorarse porque no saldrá bien parada. Lo mejor que puede hacer es quedarse en casa, debe pensar que tiene familia, hijo y por una ‘calentura’ puede poner en riesgo la vida de un ser querido.

Y tú sigues tranquila...

Yo he cambiado. Estoy feliz con mi esposo y a parte de mi minimarket tengo una tienda virtual de ropa.

CASTIGADORA ECHÓ A ‘PAVITO’

Como se recuerda, hace unos años atrás Jenny Kume y Joshua Ivanoff fueron ampayados en una situación comprometedora en el auto del exchico reality.

Luego, la ‘castigadora’ mostró los mensajes y audios ‘hot’ que le enviaba el modelo.