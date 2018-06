Jenny Kume: "Mi Dimitri es cariñoso y engreidor" [VIDEO y FOTOS]

El esposo de Jenny Kume , Dimitri Dumbrava, es rumano, pero hijo de rusos, y ambos nos cuentan cómo se llevan estas dos culturas que hoy se unen por el fútbol al arrancar el Mundial de Rusia .



Jenny, ¿en tu relación quién domina el partido, Perú o Rusia?

Perú, obviamente. Él intenta dominar pero no lo dejo ja, ja, ja. Yo diría que lo mejor es que no se dé cuenta de que está ‘pisado’.



¿Y es verdad que los rusos son fríos?

¿Fríos? El mío no podría ser más ardiente, cariñoso y engreidor. La verdad, cuando lo conocí no creí que era europeo hasta que vi su documento de identificación. Por su forma de ser, más parecía peruano. Hasta celoso era. Supuestamente los europeos son de mente abierta, pero este era más celoso... o será que el amor los transforma.



¿Y tu esposo domina bien la pelotita?

Oh, sí. Él es un hombre de mundo, ha recorrido toda Europa y ha tenido sus experiencias, pero nada como encontrarse con una ‘castigadora’.



Jenny Kume

Si hace ‘falta’, ¿le sacas tarjeta roja?

Soy una ‘castigadora’ en todos los ámbitos y cuando he tenido que sacarle tarjeta roja, lo he hecho. Parejas perfectas no existen, pero cuando hay amor se debe ceder de vez en cuando.



Dimitri, ¿eres un jugadorazo?

Sí, juego mi ‘pichanguita’ y meto mis goles.



¿Qué te ha enseñado tu esposa?

Ella es una gran mujer, casarme con ella sin duda ha sido un golazo.



Dice que si cometes alguna falta, te sacará ‘tarjeta roja’...

Yo juego limpio. Ella sabe que la respeto y admiro, sería incapaz de cometer algún error.



No te salva ni el Tribunal Suizo...

Sí, tiene un carácter de temer, pero ya sé cuál es su lado débil: que la engría. (J. Valle)