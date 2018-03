¡Jenny Kume se nos casa con rumano! [VIDEO y FOTOS]

“Me cazaron”, dijo la polémica Jenny Kume al anunciar su matrimonio con su pareja de cuatro años, el rumano Dimitri Dumbrava.



“Fue una decisión difícil, pero la tomé porque ya tenemos muchos años juntos y tenía que formalizar. Deseo tener una familia, establecer un hogar. Ya colgué las tangas, el látigo, no seré la castigadora, ahora seré la castigada, ja, ja, ja. Me caso el 3 de abril”, anunció Jenny Kume.



Como se recuerda, hace un par de años, la modelo denunció a su pareja por maltrato, pero asegura que ya recibió ayuda profesional.

“Los dos recibimos ayuda de terapeutas y hemos cambiado mucho. Él ya no tiene esos celos enfermizos y yo no me meto en escándalos”, expresó. (J.V.)



