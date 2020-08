La ‘castigadora’, Jenny Kume contó que se ha convertido en mil oficios y ahora ha abierto su minimarket y tiene una página online donde vende diferentes productos y ropa.

“Sigo encerrada por la cuarentena, ahora dedicada a la venta de productos, ropa vía online, y en lo que era mi gimnasio y spa he abierto el minimarket ‘El rumano’. Hay que darle duro y luchar como se puede. Gracias a Dios nos va muy bien”, dijo Jenny.

Tu esposo Gabriel Dimitru se está portando bien.

Ya cumplimos 2 años y 4 meses de casados. Me pidió renovación de votos, esperamos hacerlo cuando pase la pandemia en Cancún. No pensé que me iría tan lindo con él, se raja duro para darme la vida que merezco.

De otro lado, la bailarina comentó que ella también sufrió de acoso, como Deysi Araujo, incluso el tipo logró ubicarla y ella tuvo que llevar tratamiento psicológico para superar esa mala experiencia.