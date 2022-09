Jenny Kume dice que contra todos los pronósticos ya tiene siete años junto a su esposo rumano Dimitri y que se alejó de ‘Chollywood’ porque ahí hay muchas tentaciones.

“Yo estoy feliz. Todos se divorcian, más bien yo estoy durando, el otro año cumplo cinco de matrimonio con Dimitri y siete conviviendo”, afirmó la ‘castigadora’.

La verdad, es que hay muchas parejas que se están divorciando, ¿te sorprendió lo de Karla Tarazona y Rafael Fernández?

La verdad que no, generalmente los matrimonios que exponen mucho su vida en televisión o redes sociales terminan en divorcio. Más bien, ese señor no amaba lo suficiente a Karla, mira que poner tanto pretexto, casi a los dos años de matrimonio, para divorciarse.

Mucha gente piensa que tenían un matrimonio de apariencia.

En Chollywood todo puede pasar ja, ja, ja.

Tú si tienes una sólida relación.

Sí, por eso me alejé también de la farándula porque en el mundo de Chollywod es muy difícil mantener una relación. Y con los antecedentes míos, peor ja, ja, ja.

¿Pero habrán tenidos sus problemas?

Como todas las parejas. Yo misma pensé que (el matrimonio) era una locura, pero la vida te da sorpresas. Él puso todo de su parte para quedarse conmigo y yo le di esa oportunidad porque se la ganó.

Cuando fue su aniversario Dimitri te dedicó unas lindas palabras y dijo que tú eres el motivo que necesitó para cambiar...

Sí, él ha llevado una vida difícil en su niñez y adolescencia, pero siguió un tratamiento y cambió. Me dice que yo saqué un lado de él, que no sabía que existía.

Tu esposo se porta bien...

Ja, ja, ja... él sabe que si se porta mal, lo castigo.

Tu colgaste el látigo y no dejaste reemplazo.

No, como yo ninguna. Yo era la máster, soy irremplazable ja, ja, ja.

¿No extrañas la farándula?

No, yo estoy tranquila con mi negocio y estoy en mi gimnasio todos los días, hasta los domingos.

‘Castigadora’ Jenny Kume no atraca entrar al ‘Onlyfans’: “Me volví más pudorosa”

La ‘castigadora’ Jenny Kume descartó unirse a la moda del ‘Onlyfans’ porque ‘me ha vuelto pudorosa’ y aseguró que ahora que es una mujer casada cerró una etapa de su vida.

“De hecho me dio vueltas en la cabeza la idea de abrir Onlyfans, pero pienso que ahora como mujer casada también debo respetar la opinión de mi pareja, de mi esposo, y la verdad creo que no le gustaría y lo entiendo. Además también ya me volví algo más pudorosa, ja, ja, ja”, afirmó.

Esa no te la creo...

Ya hasta me palteo hacer fotos calata... Ya casi no hago fotos así, más me dedico a hacer videos relacionados al fitness, que es a lo que me dedico.

Digamos que ya cerraste una etapa de tu vida.

Imagina quién iba a decirlo, la ‘Castigadora’ pudorosa.

Y encontraste a tu mejor compañero en tu esposo Dimitri.

Alguien que me complementa y me loquea con su locuras, pero yo le robo su colágeno, por eso cada vez estoy más buena ja, ja, ja. De verdad, es un hombre muy bueno, trabajador y engeridor.

