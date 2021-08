Las ‘castigadora’ Jenny Kume afirmó que es feliz en su matrimonio con el rumano Dimitri Dumbrava, quien la engríe mucho y hasta le propuso renovar sus votos matrimoniales. Y que como toda pareja han superado momentos difíciles en su relación.

“Acá estamos dándole duro al trabajo porque como todo ha subido no nos queda de otra. Todavía no me divorcio ja,ja,ja.... todo bien con mi esposo, gracias a Dios. También abrimos nuestro gimnasio y sigo con mi minimarket”, contó.

Ya tienen buen tiempo de casados con Dimitri...

Te cuento que mi pareja me pidió renovar los votos de matrimonio cuando tengamos 5 años de casados, ya tenemos 3 y cuando lo hagamos nos iremos al Caribe a celebrarlo.

Solo te queda resistir...

Ja,ja, ja... Es lindo porque se desvive por mí. De verdad no pensé que iba a ser así y al menos ya tenemos 6 años juntos, tres de casados y en total cinco conviviendo. Se está portando bien.

¿Tuvieron sus problemas?

Después de ese último episodio feo de celos que tuvo, entró a terapia y ha mejorado mucho. Él es la mejor prueba que cuando uno desea cambiar hace todo lo posible por lograrlo.

Han logrado tener un matrimonio sólido.

Sí, por eso también dejé todos mis escándalos. Era difícil llevar una buena relación estando con una ‘sembradora’ y ‘castigadora’ como yo ja, ja, ja.

MIRA TAMBIÉN : La Castigadora Jenny Kume congelará sus óvulos para tener un gringuito o gringuita en el futuro

Ya no hay ‘castigadoras’. No dejaste una sucesora.

Ahora solo lo castigo a él. Igual tengo una ‘castigadora’ dentro, eso nunca va a cambiar.

Pero él se porta bien...

Sabe lo que le espera si se porta mal ja, ja, ja...sabe lo que se pierde.

Jenny Kume a Deysi Araujo: “No te creas la ‘patrona’”

La ‘castigadora’, Jenny Kume, le recomendó a Deysi Araujo que no se enamore de Joshua Ivanoff porque él nunca la va oficializar.

“Pensé que Joshua había cambiado, pero me equivoqué. Espero que Deysi no se enamore, ese chico tiene la costumbre de llevar a su casa a todas las que le atracan, así se ahorra el hotel”, dijo.

Pero Deysi va a su casa, entra con su camioneta a la cochera.

Que no se crea la ‘patrona’, que Deysi lo tome igual que él, solo como un pasatiempo. No creo que a su edad esté pensando que él se va a enamorar, de repente esto le conviene porque quiere dar que hablar y desea regresar a ‘Chollywood’.

¿Qué le recomendarías a Deysi?

Cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee, posiblemente ella cree que la va oficializar o que será la patrona, pero en esta vida sino la friegas no aprendes así que dejemos que aprenda ja, ja, ja. Solo que no se le ocurra enamorarse porque no saldrá bien parada. Lo mejor que puede hacer es quedarse en casa, debe pensar que tiene familia, hijo y por una ‘calentura’ puede poner en riesgo la vida de un ser querido.

