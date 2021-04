‘Es una desgracia’, señala la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, sobre la situación que vive la modelo Lesly Reyna en Egipto, tras participar en el Miss Eco Internacional y conocerse que muchas candidatas han dado positivo al coronavirus; y que la organización del certamen no se hace cargo de los gastos de alojamiento y alimentación de las participantes.

“No puedo ser indiferente ante todo lo que estoy viviendo, es indignante, frustrante y sorprendente todo lo sucedido desde que llegué a Egipto. Nunca pensé que representar a mi país me costaría mi salud e integridad. La organización no pagó mi estadía ni alimentos y, peor aún, ni mi prueba Covid ni la de las candidatas. Me siento sumamente triste, muchas candidatas y directores han dado positivo, algunas están sin comer y otras tienen la suerte que sus familiares costean sus pagos de hotel, alimentos y hasta un doctor”, indicó Lesly Reyna en sus redes sociales.

Ante eso, Jessica Newton afirmó que lo primero es la salud de Lesly Reyna, quien de forma particular se realizó una prueba molecular y poder saber si también fue contagiada de coronavirus.

“Lo más importante es descartar que tenga coronavirus, porque han dado positivo las chicas de Inglaterra, Japón, Tailandia, Filipinas, Argentina, y otras han falsificado sus resultados para poder regresar a sus países, es una locura lo que está ocurriendo. Nosotros hemos reclamado a la organización por dejar a la deriva a las chicas, luego de mis quejas están tratando de decir que no ha pasado nada pero no se puede tapar el sol con un dedo, son muchas las chicas enfermas, esto es una desgracia”, comentó Jessica, quien se encuentra en España.

Además, detalló que muchas jóvenes contagiadas participaron en el evento, que se desarrolló el último domingo en Egipto, exponiendo al resto de candidatas sin tomar el mayor control. “Sabiendo que varias chicas están enfermas no las han hecho guardar la cuarentena respectiva, ni las han separado sino que las han expuesto, así como a todas las personas que hayan estado cerca a ellas... el Covid mata, es una irresponsabilidad muy grande”, añadió.

Asimismo, dijo que si Lesly Reyna resultara positivo tendrá que hacer su cuarentena en Egipto pues sería imposible hacer que viaje de regreso al país. “Mañana (miércoles) por la mañana le entregarán su resultado y si resulta positivo tendrá que realizar su cuarentena en Egipto porque no podría embarcar a alguien con Covid en un avión, sería un acto en contra de la vida”, finalizó

