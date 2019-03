Jessica Newton sobre Anyella Grados: "La corona la tengo yo y será hasta que el Miss Universo dé una deliberación"

Jessica Newton señaló que la actual ‘Miss Perú 2019’, Anyella Grados, podría perder la corona, debido al video, que se volvió viral en Facebook, donde se le ve en una habitación en estado de ebriedad.



“Estoy mortificada, porque considero que la imagen del ‘Miss Perú’ es la de una mujer peruana y lamentó lo que hemos visto. Es un escándalo internacional, porque me han escrito de Europa y Asia. Actualmente, la corona la tengo yo y será hasta que el ‘Miss Universo’ dé una deliberación final, para ver si la corona sigue con Anyella o si pasa a la primera finalista”, dijo.



¿Quién sería la finalista que obtenga la corona?

Camila Escribens.



¿Has hablado con Anyella?

No. Me informaron que está delicada de salud y nerviosa. Independientemente de la sanción que se pueda dar, nadie tiene derecho a dañar la imagen de una niña de 19 años. El problema es que cometió un error, porque llevaba la corona y banda.



¿Anyella debió entregar su corona?

Me hubiera encantado que coloque su corona a disposición y pida disculpas.



Asimismo, Newton contó que la ‘Miss Teen’, Camila Canicoba, fue quien grabó a Anyella, pero sin ‘mala intención’.



“No tengo idea de quién filtró el video. Camila solo entregó las filmaciones, fotos y audios, porque estaba preocupada por Anyella. Ella la cuidó toda la noche”, dijo Newton.