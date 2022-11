Jessica Newton y su hija Miranda sorprendieron a ‘Rous’, su trabajadora del hogar, debido a su cumpleaños. La organizadora del Miss Perú Universo compartió en sus redes sociales el momento en la nana recibió el detalle.

“¡Rous! Dos horas te demoras en venir”, le dice Newton, hasta que su nana Rosa aparece. ‘Rous’ gritó de alegría y, automáticamente, la ex reina de belleza y su hija cantaron el popular ‘Happy Birthday’, mientras mostraban la torta chocolate.

“ Rous, con todo cariño, para que te bañes en tu casa… ¿Qué? Mamá, no entiendo tu letra”, dijo Miranda, al leer la nota que dejó Jessica en el pastel. También puede verse como la señora Rosa recibe un cheque con una fuerte cantidad de dinero, que la dejó anonadada: “Ahhh no voy a llorar”, dijo tapándose la boca.

Se cree que Jessica Newton aún toma con humor el audio que envió a una usuaria en Instagram donde le dice “báñate” y Rosa comprendió la broma de su empleadora. En un comentario en la cuenta de Instagram, la examiga de Magaly Medina aclaró: “Bañarse con agua caliente en nuestro país es un lujo y ella se lo merece”.

Jessica Newton arremete contra Magaly y recomienda un ‘ampay’ del notario

Jessica Newton dejó entrever que un ampay a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, daría más que hablar, esto luego que su yerno, Deyvis Orosco fue captado por las cámaras de la ‘urraca’ saliendo de un sauna luego de 11 horas.

“Las relaciones, como cuando se lo dije a ella, que tenía problemas en su relación personal, son de dos, no de tres. Lo que hagan o no hagan (Magaly Medina y Alfredo Zambrano) a mí no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, manifestó.

La directora del Miss Perú enfatizó que “ya nada la sorprende”. “En los últimos meses, he sido víctima de tantos ataques que ya estoy preparada para todo (…) Estoy totalmente enfocada en mis reinas”, agregó.

