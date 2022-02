FUEGOOO. Jessica Newton rompió su silencio y se refirió concretamente a la polémica que vive con su “amiga” Magaly Medina, quien ha venido cuestionando permanente a su hija Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, desde su segunda pedida de mano hasta el estado en el que se encuentran sus mascotas.

En las cámaras de Amor y Fuego, Jessica Newton le mandó su ‘chiquita’ a Magaly Medina y enfatizó que ella no vive del rating y no le interesa estar en circos.

“Me parece increíble que estemos en esto, prefiero dejar el tema allí. Yo no vivo del rating, no me interesan este tipo de entrevistas, yo no gano nada con esto, no me interesa entrar en un circo mediático, no quiero”, manifestó.

¡Le hizo el pare! Jessica llamó a Magaly: "Yo no vivo del rating, no me interesa un circo mediático"

Jessica Newton llamó a Magaly Medina para ‘cuadrarla’

En otro momento, la organizadora del Miss Perú indicó que se contactó con la ‘Urraca’ para ponerle un alto. “Yo me he comunicado con ella y he puesto las cosas muy claras entre ella y yo. Yo no soy una persona que tenga que abiertamente decir las cosas, pero de que se las he dicho se las he dicho”, sostuvo.

Al ser consultada si lamenta su pelea con Magaly Medina, Newton respondió que hay cosas más importantes. “Hay otras cosas que me apenan más... si miramos los índices de pobreza que hay en nuestro país, eso me apena más”, agregó.

