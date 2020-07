Jessica Newton, directora del Miss Perú, dijo que está tranquila tras la renuncia de dos candidatas a la corona, por haber tenido un comportamiento vulgar en las redes sociales.

¿Te pone triste ver que dos candidatas tienen ese tipo de comportamiento vulgar?

No me pone triste, me da tranquilidad. Mejor antes que después. Por eso, he hecho un pedido a todas las participantes... si consideran que por su trabajo, su forma de ser o de actuar, no se pueden ceñir a las normas del Miss Perú, entonces es mejor dar un paso al costado.

¿Eres drástica con las reglas?

Mucha gente me escribe diciendo que soy severa, y les digo que yo no hablo de esa manera, ni conozco a nadie en mi entorno que se exprese así. No creo que las mujeres del Perú hablen con ese nivel de vulgaridad.

Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales...

Las chicas no miden el daño que les pueden causar las redes sociales. Muchas se graban teniendo relaciones íntimas o mandan fotos desnudas al enamorado, después de unos meses terminan y se pasan toda la vida pendientes de que el chico no las haga públicas... hay que asumir la responsabilidad, deben aprender a cuidarse.

¿Hay más bajas en el Miss Perú?

La candidata de Huánuco también ha renunciado por un tema de trabajo. Ser Miss Perú es un trabajo que requiere de todo el tiempo y no por horas. Nuestra actual reina, Kelin Rivera, está llevando ayuda social a los más necesitados.

¿Cómo será el concurso este año?

Será ciento por ciento virtual. Debemos empezar en agosto con un jurado muy especializado que irá conociendo y evaluando a las candidatas. Por el momento, todas estarán en sus departamentos porque sería irresponsable traerlas en este momento. Si Dios quiere en octubre tendremos a las diez finalistas y haríamos la elección.

(E. C.)