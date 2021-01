FUERTES CRÍTICAS. Jessica Newton anunció esta mañana que la modelo Shenaaz September fue retirada del Miss Perú La Pre por publicar fotos en lencería. El mensaje generó indignación porque la organizadora del certamen de la belleza alude al amor propio de la joven.

Jessica Newton publicó un video en su cuenta de Instagram donde es bastante crítica con la modelo. “Entiendo que tengan responsabilidades económicas con sus familias, entiendo muchísimas cosas, pero sobre todas las cosas tienen que aprender a quererse y respetarse. Ser ellas las primeras que defiendan su imagen y su cuerpo”, explica la organizadora de certámenes de belleza su decisión.

La modelo se mostró bastante molesta por el mensaje que da Jessica Newton pues cuestiona su amor propio y afirma que no se respeta. “Yo tengo muy claro que existen reglas en cada concurso de belleza. Lo que me molesta es cómo se expresó de mí. Denigra a las mujeres diciendo que por tener fotos en lencería no se aman ni se respetan”, menciona Shenaaz.

Además, Sheenaz agrega que Jessica Newton no debió decir que sus fotos en lencería son parte de una responsabilidad económica. “Las modelos trabajamos haciendo fotos. No lo hacemos gracias. Así que no entiendo la lógica de la señora Newton , ni de la gente que está defendiendo su posición injustificable”.

“La gente retrógrada siempre va a opinar mal de uno, así que al final tenerse a uno mismo es como ganarse el mejor premio del mundo, y si te amas no existe premio suficiente para tal maravilla”, continúa la modelo en su publicación de Instagram.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Jessica Newton y su certamen se ve criticado por sus requisitos. En 2012, Melissa Paredes tuvo que renunciar a la corona después de que se filtrarán unas fotos donde aparece modelando lencería. “No era el prototipo del Miss Perú y te juro que cada vez que alguien me pregunta de Miss Perú yo... lindo ¿ya? pero, es la primera vez que lo voy a decir pero lo odio, qué asco el Miss Perú. No hay forma que yo tenga una foto del Miss Perú en mi casa”, indicó la modelo en una entrevista del 2018.

Jessica Newton recibe críticas por separar a modelo de certamen de belleza por fotos en lencería-TROME