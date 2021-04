Jessica Newton denunció en sus redes sociales que fue víctima de robo en el aeropuerto. La organizadora de concursos de bellezas contó que los hechos se dieron durante el viaje que hizo desde Madrid, España, a Perú.

En unos videos publicados en sus historias de Instagram, Newton registró que al llegar a la sala de equipaje se dio con la sorpresa que sus dos maletas habían sido manipuladas.

“Solo esperemos que no falte nada en mi maleta, me parece rarísimo que este abierta y mi otra maleta también abierta. Solo espero que no falten los regalos”, dijo en el primer clip mostrando su equipaje.

En otro video, Newton contó que al abrir su equipaje notó que le faltaban dos relojes. “Se robaron los relojes iPhone que traje para Fer y Miranda. ¿Qué más? Ya me daré cuenta en casa”, señaló. Además, la empresaria y exreina de belleza etiquetó a la aerolínea Iberia Líneas Aéreas.

Lutty Lobatón, el coach de Misses que viajó con Jessica, también fue víctima de robo. El joven denunció que le robaron unos accesorios electrónicos y unos zapatos Gucci. “Me han dado la maleta, pero con el candado reventado, se ha abierto acá. Falta mi plancha de cabello y mis zapatos Gucci”, se le escucha decir a Lobatón en el video publicado también las Stories de la empresaria.

