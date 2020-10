Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez, dijo que la pedida de mano de su hija jamás la olvidará, pues su futuro ‘hijo’ Deyvis Orosco se arrodilló para decirle que ‘tomados de la mano empezarían a escribir su historia juntos’.

Jessica, qué emoción que Cassandra y Deyvis se casan...

Hemos llorado todos de felicidad con la pedida que fue en mi casa, frente a mí.

¿Fueron cómplices con Deyvis o él no les aviso nada?

Fue una sorpresa tan natural, fue un momento sencillo, honesto y bello que lloré con ellos. Deyvis empezó a hablar de la familia y de su amor por Cassandra y de pronto se arrodilló y fue de película, inolvidable. Hemos recibido un hijo más con la bendición de Dios, estamos felices.

¿Se casan en el verano que viene?

El 2021, pero no te puedo decir más.

En redes han celebrado la pedida como un acontecimiento nacional.

Es un amor que nos une a todos por su honestidad y fuerza.

El anillo es divino, me parece que es un diamante…

Es un diamante muy puro, engastado en platino y oro, sobrio y elegante, elegido conociéndola muy bien. Mi yerno no deja de sorprenderme.

Deyvis es un chico detallista, más adelante crecerá la familia.

Una emoción a la vez, si he llorado de felicidad con la pedida, imagínate con el nieto. Muchos pensaron que Cassandrita estaba embarazada, pero estos chicos se casan por amor y no por compromiso. Las historias de amor superan incluso a los cuentos de hadas cuando los sentimientos son los correctos. (C. Chévez) b

Características del anillo

El anillo de compromiso de Cassandra sería de oro rosa 18k con garras de platino. El diamante, por su tamaño, pesaría un quilate. hla boda será el próximo año