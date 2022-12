Jessica Newton defendió a Alessia Rovegno de las críticas que recibió, en redes sociales, luego de la entrevista que dio previo al Miss Universo, pues consideran que se enredó con su respuesta así también lo afirmó Rodrigo Gónzalez en su programa ‘Amor y fuego, recalcando que no había avanzado mucho en sus clases de oratoria.

Jessica, en redes sociales han criticado la entrevista que Alessia dio antes del Miss Universo, dicen que se enredó con su respuesta.

Es una lástima que, pese a lo que vivimos los peruanos, todavía no hayamos aprendido apostar todos por el Perú, siempre estamos viendo el defecto. A mí, se me rompe el corazón al ver todo lo que sucede en nuestro país, no sabes la cantidad de videos que me mandan del interior por la obstrucción de carreteras a nivel nacional, están haciendo que muchas personas enfermas no se puedan atender. Es una Navidad dura para el Perú y en cuanto a A lessia ya se verá, ella es una ‘bomba’ en el escenario, tiene una proyección escénica increíble, un rostro que fotografía muy bien, es elegante, sobría...

Ya falta muy poco para el Miss Universo

Sí, y estoy muy feliz porque Alessia está favorita en todos los portales y misólogos. Ya cerramos las pruebas de vestuario, las clases de oratoria, las de pasarella. Ahorita estamos viendo unas cosas del ajuar y estoy segura que mi reina hará un gran papel en el Miss Universo este 14 de enero. Además, este 17 de diciembre Alessia llegará a Lima para participar en una actividad navideña con varios niños.

Cambiando de tema ¿vas a pasar las fiestas aquí?

Viajo a París. La verdad, es que voy a pasar mi cumpleaños solo con mi esposo, es una tradición de los dos, nos regalamos ese tiempo juntos y de ahí nos vamos a Madrid el día 20. Toda nuestra familia también viajará para allá, incluso mi hijo que vive en Estados Unidos con su familia política, también va mi mamá, por supuesto mi yerno (Deyvis Orosco) con mi nieto, Rosaura, incluso la familia de Fernando estará allá con nosotros, seremos más de 30 personas recibiendo la Navidad y eso me ilusiona un montón. Deyvis, seguro regresará porque tiene algunos compromisos, pero los demás nos vamos a quedar en Madrid hasta el 15 de febrero. De España partiré a Nueva Orleans para apoyar a Alessia en el Miss Universo que se hará este 14 de enero.

