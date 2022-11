Jessica Newton está mentalizada para que lo que haga o diga Magaly Medina no le afecte, luego que la ‘Urraca’ difundió un video donde se ve a su yerno, Deyvis Orosco, saliendo de un sauna con ‘final feliz’ en la madrugada, luego de permanecer en el local durante once horas.

¿Jessica, te mortifica el comentario que hizo Magaly sobre el video de Deyvis en un sauna?

Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo.

En tanto, Deyvis y Cassandra aparecieron en un post en Instagram donde la hija de Jessica dejó un reflexivo mensaje. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra.

A su vez, el popular ‘Bomboncito’, minimizó el hecho, pues no le contestó a Magaly, sin embargo posteó en sus redes sociales un video donde se le escucha cantar el tema ‘No te creas tan importante’.

¿QUÉ MOSTRÓ MAGALY?

El último lunes 7 de noviembre, la conductora de televisión presentó un informe que evidencia que el cantante Deyvis Orosco estuvo casi 11 horas en el interior del sauna ‘Thai Club Spa’, en San Isidro, donde se brinda el servicio de “masaje tántrico con final feliz”.

Un reportero de “Magaly TV: La Firme” entrevistó a una trabajadora del sauna, quien explicó que algunos clientes pueden ingresar sin necesidad de presentar su DNI. Otra empleada del local indicó que también se brindan servicios de “masaje tántrico” por el precio de 400 soles y “si el cliente desea un final feliz”, el costo aumenta a 600 soles.

Al respecto, Magaly Medina se pronunció luego de ver las imágenes y se mostró indignada de que el ‘Bomboncito’ no pase tiempo con su familia.

“Parece que hay gente que le gusta los saunas, pero ese sauna a mí ya me parecería super sospechoso si alguien cercano a mí va a un lugar donde sabes que hay ‘masajes con final feliz’. No sé, pero a mí no se me cocina, ¿la esposa sabrá? Cassandra, buena pregunta porque 2 y 47 de la mañana, qué haces hasta esa hora, sabiendo que entró en la tarde y te quedas hasta la madrugada “, dijo.

En otro momento, Magaly Medina, quien ha sido amiga por muchos años de Jessica Newton, advirtió a Cassandra Sánchez que pida explicaciones al cumbiambero, en caso no esté enterada de las cosas. Aseguró que una persona que te quiere, te lo demuestra pasando tiempo contigo.

“Te quedas como si no tuvieras casa, una familia, porque uno lo que más quiere porque uno tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos que nos deja el día para estar con las personas que amamos. Yo creo, esa es mi manera de pensar, pero a veces hay gente que prefiere estar más alejado mejor y miren él siempre postea esas cosas (...) Bueno, como siempre digo, lo que realmente valen son los hechos, palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos . Una madrugada de viernes en la noche, todo el mundo quiere viernes en la noche para estar con su familia, con su pareja los fines de semana, no decimos más, ahí lo dejamos, total, quien tiene que pedir explicaciones, no somos nosotros“, acotó.

