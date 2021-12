Jessica Newton desborda de emoción cuando habla de su nieto Milan y de cuánto se ha multiplicado el amor en su familia desde que su hija Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se convirtieron en pareja, pues la familia creció. Además, cuenta que está feliz con su consuegra y que ya han tenido la oportunidad de compartir momentos con el pequeño bebé.

“Mi nieto es una cosa deliciosa. Ayer nos fuimos con Laura (Spoya) y Bryant (su esposo) a almorzar y de ahí fuimos a ver a Cassandrita (su hija) y obviamente a Milan, es que mi nieto dormido es hermoso y despierto más hermoso. Cada vez que tengo un tiempito me escapo a verlo, es un niño tranquilito ni molesta a su mamá, me hace recordar tanto a ‘Casse’ cuando era bebé que me la podía llevar a la oficina. Todo son sonrisas con él, de verdad que es una bendición parece que estuviera hecho con polvito de ángel, es un niño hermoso, bueno y lindo”, comentó emocionada Newton.

¿Quién iba a imaginar que el amor se iba a multiplicar tanto en tu familia después que Deyvis y Cassandra se hicieron pareja?

Deyvis es un hombre maduro, cariñoso, tan papá, protector con su familia, es adorable, es como un hijo más, yo lo adoro. Conocer a su familia ha sido una bendición, la madre de Deyvis es un encanto, cuida a ‘Casse’ con ternura y cariño, está detrás de ella, del bebé. Hemos tenido la oportunidad de estar las dos con Milan. Mi experiencia de conocer a mi consuegra ha sido maravillosa y el hermano de Deyvis, es un encanto. De verdad que como familia estamos multiplicando el amor y qué alegría que mi hija haya encontrado una familia con valores tan sólidos y estén disfrutando esta etapa con ilusión.

No pudiste acompañar a Magaly Medina a Colombia donde iba a renovar sus votos con su esposo Alfredo Zambrano.

No pude porque mi reina (Yely Rivera) compite mañana en la preliminar de ‘Miss Universo’ y quiero estar aquí con todo mi equipo (en su oficina) alentándola y el domingo que será la final, igual. El lunes me voy a Nueva York para celebrar mi cumpleaños y ver a mi hijo, regresaré el 21 de este mes.

¿Las familias pasarán la Navidad juntas?

Es lo más probable, sería maravilloso. Tenemos tanto que agradecer en familia, ha sido un año muy especial para nosotros.

