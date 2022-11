NO LE CREE NADA. Jessica Newton no ha puesto atención al ampay que difundió su examiga Magaly Medina donde se puede ver a Deyvis Orosco saliendo de un sauna a altas horas de la madrugada. La empresaria ha dejado entrever que las imágenes no han afectado a su familia y aprovecho en compartir mensajes que irían para la urraca.

En entrevista con Trome, la madre de Cassandra Sánchez defendió a su yerno al asegurar que la conductora de televisión no tiene límites con tal de afectar a su entorno.

“ Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo ”, dijo.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la organizadora del Miss Perú envió un motivador mensaje y agradeció a sus seguidores por mostrarle su respaldo y dejando la “mala onda” a un lado.

“Levántense de buen humor, recuerden que la vida cambia cuando nuestra forma de mirarla también lo hace. Así que, qué me cuentan, cómo van (...) “Gracias a todos los que me han venido escribiendo desde ayer, mandando audios, hasta una foto (...) A la mala onda no hay que hacerles caso, no nos necesitan para ser infelices ”, señaló.

Además, compartió un video que sería una clara indirecta a los lujos de Magaly Medina. “No importa cuán talentoso, educado o rico creas ser. Tu manera de tratar a las personas lo dice todo de ti”, se escucha.

MAGALY MANDA MENSAJE A CASSANDRA

Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para hablar sobre el ampay de Deyvis Orosco en un sauna. Además, también habló del apoyo que le brindó Cassandra Sánchez a su pareja, por medio de un video publicado en redes sociales.

“Cassandra Sánchez De Lamadrid salió a respaldar a su esposo, a pechar al mundo entero. Bueno, suele pasar, suele pasar. Las imágenes no tienen nada malo, cuestión que haces en un sauna durante 11 horas. Además, un sauna que tiene cierta reputación, yo creo que a veces no es cuestión de ser, sino de parecer”.

“ Te vas 11 horas a pasarla en un sauna donde hay masajes con finales felices, y que todo el Perú lo sabe . Vaya, vaya, vaya, es una cuestión que creo que es que respeto, consideración a otra persona. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”.

