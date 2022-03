En una entrevista para un canal de YouTube, Mateo Garrido Lecca reveló que Cassandra Sánchez de Lamadrid fue su primera enamorada. Sin embargo, esta revelación no fue tomada de la mejor forma por Jessica Newton, quien exigió al comunicar pedir unas disculpas públicas.

“Su mamá fue compañera mía de colegio y a veces por llamar la atención se hace eso”, dijo la exreina de belleza a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Pero no todo quedó ahí, pues indicó que espera que Mateo Garrido Lecca se disculpe públicamente. “Espero que pida las disculpas del caso y las espero públicamente”, dijo.

¿Qué dijo Mateo Garrido Lecca sobre Cassandra?

Mateo Garrido Lecca sorprendió luego que una entrevista para el canal de Youtube de Kiara Trigoso, mejor amiga de Flavia Laos, revelara que su primera enamorada fue Cassandra Sánchez de Lamadrid, actual pareja de Deyvis Orosco.

La revelación de Lecca vino después de que reconociera que, pese a que fue “feo” en la etapa estudiantil, supo conquistar a las mujeres con su personalidad y baile.

“Yo era pavo en el colegio, yo era chancón, jamás he sido el soplón del grupo. Me costaba mucho hacer amigas porque me veía como el hermano menor. De hecho, a mis 21 años estaba con mi primera enamorada, y ella era un poco más alta que yo. Yo me sentía bien con ella al costado, como ‘trophy wife’ (esposa trofeo), como para lucir y decir: ‘Mira, he conquistado a esta chica hermosa’”, comentó.

Al escucharlo, la entrevistada lo interrumpió para consultarle de quién se trataba, pero Lecca se negó a revelar la identidad. “Ya no se puede hablar de ella, no es polémico, pero sale en Magaly y ya está casada. Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere”, puntualizó.

Kiara Trigozo le preguntó directamente si se trata de Cassandra Sánchez. Finalmente, Mateo confirmó que la hija de Jessica Newton fue su pareja en el pasado.

“Sí, sí, estaba con ella, 21 años yo, y pasaban todas sus amigas, que por supuesto eran todas sus amigas que participaban en el Miss Perú porque convivía con ellas. Yo pasaba con ella, y le decían: ‘Ay, qué lindo es tu hermanito’ y tenía la mano en la cintura, es evidente que es mi enamorada. Siempre cuento la anécdota, así muy cortito porque sino se hace eterno”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Jessica Newton anuncia sanciones a Camila Camicoba y Yoko Chong

Jessica Newton anuncia sanciones a Camila Camicoba y Yoko Chong. (Latina) https://elbocon.pe/boconvip/organizan-sorteo-para-ayudar-a-miss-intercontinental-peru-2019-tiffany-yoko-chong-nndc-noticia/