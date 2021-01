EXPULSADAS. Jessica Newton volvió a hacer noticia tras retirar a la modelo Tiffany Yoko Chong de la plataforma del Miss Perú. La organizadora le mando un audio donde expresó su indignación porque la Miss Intercontinental South America 2019 se opone a la cuarentena obligatoria. Esta no es la primera vez que Newton hace pública su decisión de separar a postulantes, aquí te recordamos otras cinco polémicas expulsiones.

1. ROSA ELVIRA CARTAGENA

La expulsión más recordada, sin duda, es la de la modelo Rosa Elvira Cartagena. Jessica Newton la tildó de “la pinocha más grande del mundo” cuando participó del programa El Valor de la Verdad. En 1999, la modelo que ahora radica en Estados Unidos ganó el Miss Perú Mundo, sin embargo, se le pidió que devuelva la corona tras cuatro meses de reinado.

La razón de su destitución como ganadora del certamen fue porque mintió sobre su participación en otro evento de belleza, el Miss Ambar Mundial. La modelo indicó que ganó este concurso, pero que le robaron la corona en la puerta de su casa. La versión fue desmentida por organizadores de la ceremonia, quienes señalaron que Rosa Elvira Cartagena ni siquiera quedó entre las finalistas.

La modelo pidió perdón, sin embargo, tiempo después reconoció que el Miss Perú sólo le trajo problemas. “No guardo rencor, no soy resentida. ¿Si atacaron mi sensibilidad? Quizás, era inexperta. A mi el Miss Perú no me dio nada, me dio problemas…. hay gente que en vez de celebrar los triunfos de sus compatriotas le hacen roña. Esto a uno le hace crecer, yo no perdí nada (se refiere a la corona del Miss Perú que le quitaron) gané mucho y lo mejor es saber levantarte”, indicó en Al Sexto Día en el año 2012.





2. MELISSA PAREDES

Otra de las polémicas del certamen fue protagonizada por Melissa Paredes en 2013, quien solo seis días después de ser elegida Miss Perú Mundo, tuvo que devolver su corona por la publicación de fotografías donde posaba en lencería. Además, de su participación en el Miss Colita Ventanilla.

“Ella sale ganadora y luego aparecen unas fotografías de ella vestida de presidiaria, con colita de conejo, colaless (tanga), que en otra persona no tendrían ningún problema pero en la candidata peruana para Miss Mundo está prohibido, en Colombia ni siquiera puedes ser Miss Colombia con unas fotos así. Yo doy mi opinión que esa chica no puede ir a Miss Mundo con esas fotografías, así de claro”. dijo Jessica Newton para justificar la destitución de Melissa Paredes.

La decisión fue muy criticada y Jessica Newton recibió críticas que la señalaban como una persona machista y prejuiciosa. Cinco años después, Melissa Paredes expresó que el Miss Perú le da asco. “No era el prototipo del Miss Perú y te juro que cada vez que alguien me pregunta de Miss Perú yo... lindo ¿ya? pero, es la primera vez que lo voy a decir pero lo odio, qué asco el Miss Perú. No hay forma que yo tenga una foto del Miss Perú en mi casa”, mencionó en una entrevista que le dio a Gisela Valcárcel en 2018.

3. ESTEFANI MAURICCI

En 2018, la modelo trujillana Estefani Mauricci obtuvo el título de Miss Perú Mundo 2018, sin embargo, al poco tiempo fue destituida del certamen. Los organizadores del certamen alegaron que la joven estaba envuelta en problemas legales y que eso proyectaba una mala imagen.

La modelo se defendió y arremetió contra la organización. “Se me despoja del título de Miss Perú Mundo por haber denunciado el acoso y las agresiones perpetradas por el dueño de CIVA, el señor Luis Miguel Ciccia Vásquez”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Es una pena que importe más el dinero que cuidar a tu reina y empoderar a la mujer peruana”, escribió la modelo en su Insta Stories. “Espero le quiten pronto la franquicia”, agregó la joven sobre Ernesto Paz, uno de los colegas de Jessica Newton en la organización del concurso.

4. SHENAAZ SEPTEMBER

Un caso más reciente es el de la joven modelo Shenaaz September, quien fue separada del Miss Perú La Pre por fotos en lencería el 16 de enero del presente año. “Entiendo que tengan responsabilidades económicas con sus familias, entiendo muchísimas cosas, pero sobre todas las cosas tienen que aprender a quererse y respetarse. Ser ellas las primeras que defiendan su imagen y su cuerpo”, así explicó la organizadora de certámenes de belleza su decisión.

La modelo se mostró bastante molesta por el mensaje que da Jessica Newton pues cuestiona su amor propio y afirma que no se respeta. “Yo tengo muy claro que existen reglas en cada concurso de belleza. Lo que me molesta es cómo se expresó de mí. Denigra a las mujeres diciendo que por tener fotos en lencería no se aman ni se respetan”, menciona Shenaaz.

“La gente retrógrada siempre va a opinar mal de uno, así que al final tenerse a uno mismo es como ganarse el mejor premio del mundo, y si te amas no existe premio suficiente para tal maravilla”, continúa la modelo en su publicación de Instagram.

5. TIFFANY YOKO CHONG

El 28 de enero del presente año, Jessica Newton decidió separar a la reina de belleza Tiffany Yoko Chong, Miss Intercontinental South America 2019, de la plataforma del certamen por expresar su apoyo y aliento a la marcha contra la cuarentena llamada #NoAlToqueDeQuiebra, que rechaza la nueva cuarentena impuesta por el Gobierno de Francisco Sagasti para frenar la propagación del COVID-19.

“Yo también soy de carne y hueso, me indigno, lloro y me desespero cuando veo morir a tantas personas inocentes que dejan familias destrozadas y escucho llorar a las enfermeras en su frustración de perder cada vida incluso de sus propias compañeras, de los médicos de UCI, los policías. Veo como pelean los médicos y sí, me siento que empezamos a avanzar cuando finalmente el sector público y privado se unen para poner más camas, tener más oxígeno y traer las vacunas”, escribió la organizadora del Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Jessica Newton indicó que no le parecía que Tiffany Yoko Chong esté pidiendo que vayan a marchar cuando, incluso, muchas personas estuvieron en fiestas covid, al parecer para referirse a la modelo, quien ha estado paseando en yates y en fiestas durante la pandemia.