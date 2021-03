La ex reina de belleza y empresaria, Jessica Newton negó que su hija Casandra Sánchez De Lamadrid esté embarazada fruto de su sólida relación con el cantante Deyvis Orosco, a raíz que la guapa joven fue captada luciendo una barriguita, mientras que esperaba abordar un avión junto a su prometido, con quien ahora se encuentra en Miami por temas de trabajo.

A su vez, la organizadora de certámenes de belleza aclaró que su engreída y el popular ‘bomboncito de la cumbia’ no están planeando encargar un bebé, pues están enfocados en sus proyectos laborales y disfrutando de su etapa de novios, sin embargo, resaltó que cuando su hija realmente salga embarazada será la ‘nona’ más ‘chocha’ del mundo y estará feliz de anunciar la noticia.

Jessica, han difundido una foto en redes de Cassandra, a quien se le ve con una barriguita y se especula que estaría en la ‘dulce espera’… ¿Es cierto?

No. Cassandra no está embarazada. Estoy en Tailandia por trabajo, pero he hablado con mi hija hoy (ayer) por la mañana y no está embarazada, para nada.

Sin embargo, en cualquier momento se podría dar (la noticia del embarazo) y serías la ‘nona’ más ‘chocha’…

Sí, pero lo seré (la ‘nona’ más engreidora) cuando sea verdad, porque tantas veces ya (que han inventado que Cassandra está embarazada). Todas las mujeres sufrimos momentos en el mes donde obviamente nos inflamamos, pero ya se tienen que relajar.

Me imagino que Deyvis y Cassandra se deben sentir hasta presionados, pues es la tercera vez que se especula que estaría embarazada…

La verdad que sí, pero por el momento no tienen pensando encargar ningún bebé, por el contrario. Han ido a ver unas cosas de trabajo que tenía Deyvis en Miami, están felices, contentos, disfrutando de su amor y relajados, así que no hay ningún bebé en camino.

Además, Cassandra comentó que le gustaría que las cosas se den de forma ordenada, o sea... primero el matrimonio y luego la llegada del bebé….

Sí. Deyvis y Cassandra están muy metidos en su trabajo, ¡qué ganas de torturar a la gente!.

De otro lado, estás en Tailandia (por el ‘Miss Grand International’)… ¿Cuándo regresas a Perú?

Mi estadía se va a extender un poquito porque después de tantos días de cuarentena, me provoca pasar unos días en las Islas Phi Phi, así que estaré por Perú después de Semana Santa.