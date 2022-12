Jessica Newton fue entrevistada por ‘América hoy’ sobre las famosas de la farándula que deberían participar en el Miss Perú 2023, a quienes las ha llamado como las ‘Retadoras’. De acuerdo con lo que cuenta, las candidatas serán presentadas durante las próximas semanas. ¿En quiénes está interesada?

La empresaria de belleza alabó la belleza de Alondra García Miró. “ Me encanta, me parece una mujer guapísima . Creo que tiene un rostro bellísimo, es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso”, señaló.

De igual manera, indicó que ha hablado con Luciana Fuster para que ingrese. “Me parece guapísima y me encantaría verla sobre el escenario . Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último, Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona. Una mujer compite cuando se siente segura y está lista”, indicó.

Por otro lado, el reportero del programa de Ethel Pozo y Janet Barboza le preguntó sobre Flavia Laos. “Me parece guapa, pero nunca la he visto personalmente” , comentó.

Jessica Newton descarta amistarse con Magaly

Jessica Newton habló sobre la posibilidad de amistarse con Magaly Medina. “Después de la pandemia y del nacimiento de mi nieto, soy una mujer que mira la vida desde una perspectiva totalmente diferente. No perdería mi tiempo peleando con nadie” , declaró.