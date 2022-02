¿Y LA AMISTAD? Magaly Medina sacó los trapitos sucios luego de su crítica a la familia de Jessica Newton. Aunque la conductora aseguró que no está distanciada de la organizadora del Miss Perú, sí reveló que Cassandra Sánchez, hija de su amiga, ignoró sus mensajes para conocer a su bebé.

“Yo quiero decirle que desde un primer momento quise verlo y a mí me dejaron en visto, no entiendo por qué, pero siendo la dama que soy, yo no insisto”, indicó durante su programa.

Jessica Newton ante polémica con Magaly: “Yo pongo atención en lo que realmente importa”

El programa de ‘Amor y Fuego’ se comunicó Jessica Newton, quien aseguró que no existe nada que perturbe a su familia y que estaría feliz que Deyvis Orosco le pida la mano a su hija todos los días.

“Hay que dar gracias a Dios por el momento maravilloso que estamos viviendo como familia (...) Ojalá Deyvis la ame tanto como para pedirle todos los días de su vida que siga siendo su compañera”, manifestó.

Magaly Medina dice que separa su trabajo de la amistad y que si se está en el mundo de la farándula se debe saber que las críticas le van a caer por el distanciamiento con Jessica Newton (Fotos: Composición Trome)

Además, fue consultada por la canción: “No te creas tan importante”, la cual compartió en Instagram en medio de la polémica con Magaly Medina. “Es una canción que creo que nos podría servir a todos en algún momento, funciona por y para todo”, respondió.

Jessica Newton fue cuestionada por los comentarios de la ‘Urraca’ a lo que respondió tajante y fiel a su estilo. “ Yo creo que hay que poner atención a lo que realmente importa”, dijo.

