Jessica Newton, directora de la Organización ‘Miss Perú', afirmó que espera con ilusión la llegada de su nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra con Deyvis Orosco y espera que la próxima Miss Perú sea una mujer responsable y con ganas de trabajar.

“Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, lo anunció hace poco porque es una mujer muy reservada, es más ella nunca ha estado frente a las cámaras ni ha tratado de participar en la plataforma. Yo creo que esa decisión ha sido muy sabia porque nos ha permitido como familia gozar de su embarazo en cada una de sus etapas”, dijo Jessica quien presentó a las candidatas que este domingo 10 de Octubre, a las 7 de la noche, se disputarán la corona de Miss Perú 2021 y que será transmitida por el canal YouTube de la organización.

De otro lado, comentó que Deyvis es como un hijo y disfrutará su etapa de abuela.

“Yo con Deyvis no tengo un yerno, he ganado un hijo y esta pandemia nos ha unido más. Así que este chiquitín que ya está a punto de llegar me tiene ilusionada, me tiene con una alegría tan distinta porque el paso de ser mamá a ser abuela es algo totalmente distinto. Ya no me toca a mí corregir, me toca disfrutar, engreír”, añadió.

No te molesta que te llamen abuela.

No tengo ningún problema con mi edad, nunca lo he tenido. Las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión.

Este domingo se elige a la nueva Miss Perú, a pesar de todos los problemas por la pandemia.

No ha sido fácil, ha sido frustrante muchas veces porque además de la pandemia hemos vivido momentos difíciles por la crisis política. Aun así tenemos la responsabilidad de dar la mejor imagen de nuestro país, cuando vamos a competir hablamos de las cosas positivas que tenemos para ofrecer al mundo.

Se te ha criticado porque has tenido mano dura con algunas candidatas.

Yo creo que no solamente estoy más estricta en lo que es la seguridad frente a la pandemia sino en el compromiso que tienen que tener las mujeres a la hora de llevar la banda peruana. Nadie que no entienda la responsabilidad de ser representante de la belleza de nuestro país debería llevarla. Sé que se me han observado por el hecho de ser más estricta, pero los resultados hablan más fuerte que las medidas que han sido tomadas.

Muchas han quedado resentidas por esta situación...

Si están resentidas o no, yo no lo pienso. Creo que ellas son las que deben analizar sus actos para entender las medidas que se adoptaron y me siento feliz y responsable de cada una de las decisiones que he tomado.

FINAL DE MISS PERÚ

Tras ser evaluadas por un jurado internacional conformado por Natalie Glegoba, Miss Universo 2005; Michelle McLean, Miss Universo 1992; Gisselle Reyes, preparadora internacional de Reinas y Nika Rosandic Missologa Croata, solo cinco nombres serían los elegidos para la gran final, que será este domingo y se transmitirá a las 7 de la noche por el canal de YouTube de la organización.

