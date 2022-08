Jessica Newton le contestó con todo a Magaly Medina luego que la urraca criticara duramente a Deyvis Orosco, asegurando que no canta bien y que debería cambiar su look y dejar de usar lentes oscuros en todo momento.

La directora del Miss Perú aseguró, en declaraciones para Amor y Fuego, que ha dejado atrás a las personas tóxicas en su vida y consideró como ‘desagradable’ este enfrentamiento público con la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, se preguntó por qué su examiga no habla de su relación con Rodrigo González, quien era íntimo amigo de ella. “Esta situación de seguir generando un roce innecesario es desagradable porque nadie es feliz recordando cosas o atacando”, acotó.

En ese sentido, describió su pasada relación con Magaly como un ‘matrimonio tortuoso’. “La gente es muy inteligente y saca sus propias conclusiones. Yo la verdad no quiero ni escucharlo (las críticas de Magaly). No entiendo cuál es esa toxicidad de seguir alargando una relación que no existe ”, indicó Jessica Newton. “ Yo creo que juzgar es la cosa más tóxica que pueda hacer una persona ”, agregó.

JESSICA NEWTON DEFIENDE A DEYVIS OROSCO

Jessica Newton aseguró que su yerno, Deyvis Orosco, canta espectacular y recordó el concierto del cantante al que asistió con Magaly. “Lo único que me acuerdo es la cantidad de gente que había cantando y bailando y lo mucho que disfruté”, dijo la rubia.

Asimismo, aseguró que el padre de su nieto es un magnífico cantante, empresario y hombre de familia. “Nunca lo he escuchado hablar mal de nadie y honestamente me siento muy orgullosa de ser su suegra ”, indicó.

JESSICA NEWTON LE MANDA MENSAJE A MAGALY

Finalmente, la directora del Miss Perú le envió un mensaje a la urraca y le recoemndó que encuentre alguien ‘con quién distraerse’ para que la deje en paz. “Que sea muy feliz, que encuentre amor en su familia, que encuentre paz y alguien con quién distraerse a ver si se olvida de mi”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Paolo y Ana Paula se dejaron de seguir en IG y ella manda misterioso mensaje: “No pierdas tiempo tratando de entender a los demás”

Andrés Hurtado ‘dispara’ contra Pedro Castillo por no entregar dinero prometido a niños con cáncer

Greyssi Ortega arrepentida de ir a EE.UU. de ilegal: “Estuve por pedir mi deportación y regresar”