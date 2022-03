Jessica Newton lloró cuando su candidata favorita no ganó, revela Viviana Rivasplata

¿CÓMO? Viviana Rivasplata fue jurado de los certámenes de belleza que organizaba Jessica Newton. Al recordar esos momentos, la ex Miss Perú reveló que la mamá Cassandra Sánchez lloró cuando su candidata favorita no ganó.

No obstante, Rivasplata explicó que, al final, Jessica Newton terminaba amando a la ganadora del concurso.

“Ha sucedido que Jessica no estaba de acuerdo con el resultado, la he visto incluso derramar lágrimas porque salía una ganadora que no era su favorita, pero que al final la terminaba amando”, manifestó a América Hoy.

Viviana Rivasplata recomienda revelar los puntajes de ‘Miss Perú: La Pre’

En medio de las denuncias de irregularidades por la coronación de Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac, tres de las cuatro ganadoras del concurso de ‘Miss Perú: La Pre’, Viviana Rivasplata señaló que se deberían revelar los puntajes finales.

“Sería bueno para la salud de las chicas, y si ellos (los organizadores) lo crean conveniente, mostrar la votación y como se llegó (a los resultados). Me dan pena las chicas que han ganado porque al ser tres de ellas, hijas de personajes famosos, lo hace más complejo para ellas, es un esfuerzo mayor el demostrar que no por sus padres están allí”, comentó.

