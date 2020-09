Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, defendió la continuidad de los certámenes de belleza y consideró que permite empoderarse a la mujer. La empresaria agregó que se puede ser una mujer bella y a la vez estar segura de sí misma.

“En pleno siglo XXI las mujeres seguimos soñando, no hay necesidad de renunciar a la belleza para tener igualdad. Creo que el Miss Perú encierra una plataforma en la que la mujer se empodera, se siente más segura y además se descubre, porque hay muchas chicas que logran encontrar una fortaleza que no habían visto antes dentro del concurso”, dijo a La República.

Jessica Newton comentó que recibe mensajes de mujeres que le cuentan sus problemas o sufren algún tipo de abuso.

“Me motiva la cantidad de mujeres que me escriben contándome su vida, es impresionante. Me cuentan que sufren acoso, violencia familiar, infidelidad y que por temor al qué dirán siguen teniendo una relación que ya acabó hace mucho tiempo y que solo les genera dolor”, contó.

Jessica Newton dijo que siempre intenta aconsejar para “que pongan su felicidad y tranquilidad por encima del qué dirán”.

“Me atrevo a aconsejar para que la gente se dé cuenta de que no se trata de pensar que la vida de alguien es perfecta", concluyó.