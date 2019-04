Mónica Cabrejos sobre participación de Jessica Newton en El Valor de la Verdad: "Se le cayó lo fashion".

Mónica Cabrejos comentó que no esperaba que Jessica Newton se sentara en el sillón rojo de ‘El Valor de la verdad’ porque le parece ‘tan antifashion’.



“Es el fin del glamour, se me ha caído una ídola. Siempre la admiré por su clase, por su porte, lo esperaba de mí que soy habladora, echadora, ¿pero de Jessica Newton?”, sostuvo la conductora en su programa de radio Capital.



Asimismo, indicó que espera que le haya sacado provecho a los 25 mil soles que ganó en el programa de Latina, aunque lo mejor sería haberlo donado a las personas más necesitadas. “Que disfrute, no sé cuánto ganó, pero que disfrute sus solcillos”, agregó.



LA CRITICAN

​

En las redes sociales criticaron a Jessica Newton por su participación en ‘El valor de la verdad’, calificándola de hipócrita y falsa ya que se sentó en el ‘sillón rojo’ a ‘ventilar’ la privacidad de sus ‘reinas’.



“Ella dice que un doctor no debe perder la ética, pero ella sí puede hablar de sus ‘hijas’ a nivel nacional, ja,ja,ja. La canción ‘hipocresía’ fue dedicada a ti ‘Sra. Jessica Newton”. “Solo fuiste a limpiarte como siempre, a quedar como la mujer digna que dices ser y que estás muy lejos de ser. Ninguna buena persona iría a ese tipo de programas a atacar a quienes no están presentes para defenderse”, son algunos de los mensajes que se leen en su Instagram.



A su vez, Jessica Newton se defendió de los ataques.



“Madurar es decir la verdad sin miedo a las consecuencias ... al hacerlo no vas a gustarle a todo el mundo, te vas a gustar más tú... no soy una santa pero tengo derecho a decir mi verdad”, señaló.



Por último, también le respondió a Olga Zumarán y Melissa Paredes, quienes afirmaron que la organizadora del ‘Miss Perú’ fue al programa por un interés monetario.



“Tengo todo lo que soñé y más... no todos los que critican pueden tener la suerte de decir lo mismo, pedirle más a la vida sería un exceso. Me siento bendecida”, finalizó.