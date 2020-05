¡Tremendas palabras! Jessica Newton arremetió con todo contra Nicola Porcella y aseguró que nunca trabajaría con él porque considera que no tiene ninguna cualidad que llame su atención.

En una reciente entrevista online con RPP, la organizadora del Miss Perú presentó a Álvaro Vargas, el nuevo Mister Suprenational Perú 2020. El joven integraba el reality show "Todo por amor", el cual tenía en la conducción a Karina Rivera y Nicola Porcella.

Tras presentar a Álvaro, Jessica fue consultada si en algún momento le gustaría trabajar con el actor de “Te volveré a encontrar”, a lo que ella respondió que no.

“No lo conozco y no lo quiero conocer. No hay nada en ese chico que me llame la atención, absolutamente nada. Cada vez que lo veo aparecer se me voltea el estómago”, enfatizó Newton. La respuesta de Jessica dejó sorprendido al entrevistador, quien solo atinó a sonreír nervioso .

Por otro lado, el nuevo Mister Suprenational Perú 2020 contó cómo se prepara para el próximo concurso. “En el mejor de las posibilidades seria en diciembre, y yo creo que voy a estar en mi mejor momento. No veo el futuro, pero si conozco a mi versión perseverante, cuando quiero algo voy por todo. Ahora estoy viendo el tema de entrenamiento físico”, señaló.

