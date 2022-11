FUERTEEE. Jessica Newton dejó entrever que un ampay a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, daría más que hablar, esto luego que su yerno, Deyvis Orosco fue captado por las cámaras de la ‘urraca’ saliendo de un sauna luego de 11 horas.

“Las relaciones, como cuando se lo dije a ella, que tenía problemas en su relación personal, son de dos no de tres. Lo que hagan o no hagan (Magaly Medina y Alfredo Zambrano) a mi no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, manifestó.

La directora del Miss Perú enfatizó que “ya nada la sorprende”. “En los últimos meses he sido víctima de tantos ataques que ya estoy preparada para todo (...) Estoy totalmente enfocada en mis reinas”, agregó.

¿QUÉ PASÓ CON DEYVIS OROSCO?

El último lunes, Magaly Medina compartió imágenes del nuero de su exmejor amiga, Deyvis Orosco, saliendo de un sauna a las 2:47 de la madrugada. En el video se ve al popular ‘Bomboncito’ de la cumbia dejando el local sin la madre de su hijo, la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de La Madrid.

Los urracos de la periodista se infiltraron en el sauna y descubrieron que ofrecen masajes tántricos por 400 soles. “Pero si hay otra cosa, 600 soles, 45 minutos con final feliz”, se le escucha decir a la encargada.

