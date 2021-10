A través de su cuenta de Instagram, Jessica Newton confirmó que dio positivo a coronavirus y que se encuentra realizando su respectiva cuarentena por indicaciones médicas. Indicó que, gracias a que tenía las dos dosis de vacunas puestas, su estado no es de riesgo.

Jessica Newton indicó que se encuentra en reposo absoluto luego de presentar algunos síntomas propios de la enfermedad como dolores musculares.

“Me molesta un poco el cuerpo, tengo dolores musculares, un poco de tos y la fiebre ya no me ha vuelto a subir. Hay que tomarlo todo con alegría y voy a disfrutar de los días de descanso en casita”, indicó Jessica Newton.

JESSICA NEWTON PIDE QUE SE VACUNEN

Asimismo, Jessica Newton invocó a sus seguidores a que se coloquen las vacunas para evitar que la enfermedad se complique, en caso de que se contagien.

“Quería decirles a los que no sea han vacunado, que lo hagan. Si yo no tuviese las dos vacunas, los síntomas serían peor. No se confien de las pruebas rapida. A la tercera prueba molecular recién me ha salido positivo. Hay que estar protegidos y el contagio se puede dar de cualquier manera, donde menos pensemos”, puntualizó.

Jessica Newton y Magaly Medina

En las imágenes, Jessica Newton incluso parece indicar que necesitó de oxígeno como parte de su tratamiento para vencer al coronavirus.

En los últimos días, Jessica Newton estuvo junto a Magaly Medina organizando el baby shower de su hija Cassandra Sánchez, quien está a puertas de dar a luz al bebé que espera con Deyvis Orozco.