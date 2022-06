Jessica Newton estuvo esta tarde en la presentación oficial de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022. La directora del certamen de belleza fue consultada por Trome por las críticas que recibió por parte de Magaly Medina tras la coronación de la hija de Bárbara Cayo.

“Me voy a centrar en darle un beso enorme a esta plataforma que ha permitido que ustedes conozcan a las candidatas, a esta plataforma que ha ido más allá de la foto, a través de ustedes han podido conocer un poco más a las candidatas y estoy segura que podrán dar información positiva”, dijo la rubia evitando tocar el tema de su examiga, la urraca.

Sin embargo, aseguró que no tiene nada negativo que decir con respecto a la conductora de Magaly Tv La Firme, quien desde hace varias semanas denuncia favoritismos en el Miss Perú. “No tengo nada negativo que decir, no voy a perder mi tiempo en esto, aunque no estén de acuerdo. Muchas gracias por darle tiempo al certamen, muchas gracias a todos los que nos han ayudado”, acotó Jessica Newton.

JESSICA NEWTON DEFIENDE A ALESSIA ROVEGNO

Jessica Newton ofreció una conferencia de prensa para responder a las críticas que recibió la organización del Miss Perú Universo donde salió elegida Alessia Rovegno. La examiga de Magaly Medina respondió a Trome y reconoció que ‘La Bambina’ tendrá muchos coaches para mejorar su oratoria.

“ Todos los años hay bulla en una elección, incluso cuando se elige a una Miss Universo hay bulla y mundial . Todos recordamos cuando Janick Maceta quedó tercera, el mundo se levantó porque tenían una favorita, otros estaban contentos, esa es la reacción normal de alguien que tiene una favorita y que no alcance la corona principal ”, dijo.

Según dijo Jessica Newton, en los próximos días, Alessia Rovegno brindará una entrevista internacional a la cadena de Telemundo. Remarcó que poco a poco la irán conociendo mejor y dejó en claro que se debe juzgar a una persona por su trabajo y resultados.

Además, reconoció que la hija de Bárbara Cayo debe trabajar más en su expresión oral, por lo que varias personas se han ofrecido para ayudarla.

“ Ella va a trabajar con distintos coaches, uno de ellos me llamó ayer, ella ha sido jurado del Miss Universo en dos oportunidades . Dijo que le encantaría ser parte de su preparación. Hay tantas personas que me han escrito para sumarse al equipo de preparación, tenemos los ojos del mundo puestos en nuestra reina”, agregó.

