Jessica Newton respondió a Marina Mora por Miss Perú 2019: "Siempre la gente va a criticar"

Marina Mora dijo que le pareció ‘realmente fatal’ la ceremonia del ‘Miss Perú 2019’, que se organizó en el teatro Maracaná el último domingo.



“Realmente fatal. Una tristeza... lo único rescatable es la ganadora, (Kelin Rivera). Ella estuvo conmigo en sus inicios”, sostuvo la reina de belleza, que presentó ayer a las 32 candidatas de su concurso ‘Miss Teen Model Perú 2019’.



¿Qué crees que le faltó a Jessica (Newton)?

No sé. Prefiero no darle consejos a otras personas que ya saben lo que se tiene que hacer. Obviamente tenemos ojos y experiencia en estos eventos y no puedo decir que estuvo bonito.



¿Hay una enemistad con Jessica?

No me he peleado con nadie. Simplemente distancio mis opiniones.



¿Qué le aconsejarías a Ivana Yturbe, que se quedó sin concursar en ‘Miss Progress Internacional’?

A quién no le ha pasado que está de viaje y come algo que le cae mal. Es joven y tendrá muchas oportunidades más. Para la próxima que venga a verme para asesorarla.



SACA LAS GARRAS

​

Por su parte, Jessica Newton ni se inmutó con las críticas recibidas por la transmisión televisiva del Miss Perú, y señaló que eso ‘es un mal común’.



“Siempre la gente va a criticar, esto se ha convertido en un mal común. A todos les mando un beso y decirles que estoy feliz de que estén tan pendientes de nuestro trabajo”, dijo.



Además, resaltó la labor de Andrés Hurtado, quien fue el productor del evento.



“A Andrés no lo pienso soltar, ha sufrido pero me ha entregado algo que no había recibido antes: la ilusión y pasión por la corona nacional. Estoy muy feliz, no recuerdo un Miss Perú con tantas emociones, con chicas bien preparadas, muy centradas y luciendo cuerpos espectaculares”, agregó Jessica Newton, quien viajará con Kelin Rivera y todo un equipo al Miss Universo.