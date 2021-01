Jessica Newton, directora de Miss Perú, decidió separar a la reina de belleza Tiffany Yoko Chong, Miss Intercontinental South America 2019, de la plataforma del certamen por expresar su apoyo y aliento a la marcha contra la cuarentena llamada #NoAlToqueDeQuiebra, que rechaza la nueva cuarentena impuesta por el Gobierno de Francisco Sagasti para frenar la propagación del COVID-19.

“Yo también soy de carne y hueso, me indigno, lloro y me desespero cuando veo morir a tantas personas inocentes que dejan familias destrozadas y escucho llorar a las enfermeras en su frustración de perder cada vida incluso de sus propias compañeras, de los médicos de UCI, los policías. Veo como pelean los médicos y sí, me siento que empezamos a avanzar cuando finalmente el sector público y privado se unen para poner más camas, tener más oxígeno y traer las vacunas”, escribió la organizadora del Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Jessica Newton indicó que no le parecía que Tiffany Yoko Chong esté pidiendo que vayan a marchar cuando, incluso, muchas personas estuvieron en fiestas covid, al parecer para referirse a la modelo, quien ha estado paseando en yates y en fiestas durante la pandemia.

“Estoy segura que de la misma manera que se han organizado para priorizar la vida el gobierno y el sector privado tendrán la responsabilidad de apoyar a los que viven del día a día y nosotros como plataforma también apoyaremos en esta tarea”, concluyó.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, Jessica Newton difundió el audio que le mandó a Tiffany Yoko Chong, tildándola de irresponsable.

“No hay forma que seas tan irresponsable, nosotros trabajamos directamente en Miss Perú con EsSalud (...) ¿Yo voy a aceptar que alguien pueda salir a marchar? ¿Qué m**** vas a conseguir marchando? “No seas conchuda, o sea, de verdad estoy indignada”, se le escucha decir en un audio publicado por la propia organizadora del Miss Perú.

Por su parte, Tiffany Yoko Chong contestó que aceptaba la decisión de Jessica Newton de retirarla de la plataforma de Miss Perú y que aún mantiene la posición de apoyar y alentar a que vayan a la marcha contra la cuarentena.

“Gracias, pero aún así mantengo mi posición. Solo Dios sabe lo difícil que serán esos días de cuarentena para las personas que no podrán salir a trabajar, que tienen que valerse día a día para llevar alimentos a su casa. Existen otras formas para poder concientizar a la personas, pero no encerrándolas”, concluyó la modelo.