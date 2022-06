Jessica Newton estuvo este miércoles en Amor y Fuego y se desmintió a Yely Rivera, quien se mostró indignada porque no pudo entregarle la corona del Miss Perú a Alessia Rovegno, quien fue coronada como la reina de este 2022 y nos representará en el Miss Universo.

La organizadora del certamen explicó que Yely Rivera no es Miss Perú, ya que su título es Miss Supranacional, por lo que no podía coronar a la nueva representante. “No le dio la corona porque durante el certamen, ella participa en Miss Universo y no clasifica, yo le doy una segunda oportunidad de ir al Miss Supranacional, traje un representante del Miss Supranacional, la coronamos como Miss Supranacional y automáticamente ella deja el título de Miss Universo y se convierte en Miss Supranacional”, indicó.

Además. hacia el final de su conversación con Gigi Mitre se mostró molesta cuando la conductora de Willax le preguntó si su hija, Cassandra Sanchez De Lamadrid, había escogido a la Miss Perú de 2021. “Me han pasado una informacón de que en el 2021 fue Cassandra la que escogió a la Miss a dedo” , dijo la compañera de Rodrigo González.

“ ¿Cómo? ¿qué? ¡ay por favor! Yo no sé qué cosas estén tomando pero por favor , la gente puede ir a YouTube, ahí están las entrevistas y Cassandra sí estaba de acuerdo porque todo el mundo tiene gustos diferentes. A Cassandra sí le gustaba, a mí me gustaba más Camilla, es como tú ahora, que has dicho que te gusta Colombia y eso no quiere decir que no quieras que gane la otra candidata”, tenemos gustos distintos”, dijo indignada.

Jessica Newton indignada cuando Gigi Mitre le preguntó si Cassandra Sánchez escogió a la reina del Miss Perú 2021. Video: Amor y Fuego

