ROMPIÓ SU SILENCIO. Jessica Newton respondió ante las críticas que ha recibido su hija Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco de parte de Magaly Medina. La exreina de belleza habló fuerte y claro sobre la amistad que aún mantiene con la ‘urraca’.

A través de su Instagram, Jessica Newton aclaró que su relación amical con Magaly Medina sigue, pese a los comentarios negativos que ha tenido contra su hija. Sin embargo, remarcó que ya no son las mismas de antes, pues ambas se han distanciado.

“ Muchos están esperando que yo saliera a atacar, criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga porque se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian”, inició diciendo Jessica.

En esa línea, Jessica Newton volvió a dejar en claro que no responderá a Magaly, puesto que ella no tiene un programa de espectáculos. Aseguró que todo se lo dirá por interno, luego que la ‘urraca’ cuestionara la pedida de mano de Deyvis a Cassandra.

TODO SU PRONUNCIAMIENTO

Jessica Newton se pronunció en un largo video en su cuenta de Instagram sobre su relación con Magaly Medina. Aquí te dejamos lo que dijo.

“Uno no puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y ataca, no, lo que yo tenga que decirle a Magaly es en privado. No tengo nada que ocultar, pero sí tengo que callar. Para cerrar, no es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar, así que no esperen que yo salga a decir que es una mala persona, que es tóxica, a decir que ella me ha usado o que tiene algún interés, me quedo con las risas, con los momentos de alegría.

Yo sí tengo amigas muy queridas que son amigas de mis hijos, y puedo confiar en ellas para todo. Es por eso y por la cercanía con Magaly que fui yo que la propuse como madrina porque ella estaba en un momento de su vida que tenía tantas ganas de dar amor.

Incluso pensó en tener un bebé, yo le recomendé adoptar y dentro de este punto le dije ‘qué lindo que un bebé pueda hacer realidad los sueños de otros’... Todo se lo voy a decir en privado, pero sí le pediría que no le haga más daño a los chicos. No para quedar bien.

Nosotras no nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis, sí me molestó muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly está tan expuesta a su trabajo, a veces no encuentra el límite de lo que está bien y está mal , entre ser amigo y ser periodista. Si yo me alejé un poco de Magaly, fue algo que sucedió fuera de la pantalla, pero sí nos hemos seguido diciendo honestamente te quiero”.