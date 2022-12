Jessica Newton y su familia llevaron a su nana Rous a Madrid, España, para celebrar juntos la Navidad. A través de su perfil de Instagram, la organizadora del Miss Perú compartió un video en el que mostró cómo fue la experiencia de su querida trabajadora del hogar.

“ Finalmente en Madrid. Ya estamos casi todos ”, fue el mensaje que escribió en la leyenda del clip que compartió Newton. En las imágenes se ve el momento en el que Rous llega al aeropuerto para subir al avión y reconoce que se siente nerviosa y que no es comprendida.

“Yo súper nerviosa, no me comprenden”, dijo a las hijas de Jessica Newton. “Parece que te estamos mandando a matar, Rous”, comentó la menor de las hijas de Jessica. “Me están llevando al camal, creo”, respondió la nana entre risas.

“ La felicidad de Rous. A veces debemos vencer nuestros propios miedos para avanzar ”, opinó Jessica Newton sobre el temor que tenía su nana por viajar.

La publicación suma más de 10 mil “Me gusta” y en los comentarios sus fanáticos han pedido que muestre más de las vivencias de Rous fuera del país.

Por otro lado, una de las hijas de Jessica Newton compartió un video en el que se ve el momento en el que avión está descendiendo en España. Y Rous comenta que el trayecto estuvo tranquilo. “Bien, tranquilo, estoy disfrutando del paisaje, del cielo. Para mí, 10, ah, ha estado espectacular, con la turbulencia no lo he sentido, no lo dejé que me gane los nervios”, comenta la señora.

Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno de críticas

Jessica Newton defendió a Alessia Rovegno de las críticas que recibió, en redes sociales, luego de la entrevista que dio previo al Miss Universo, pues consideran que se enredó con su respuesta así también lo afirmó Rodrigo Gónzalez en su programa ‘Amor y fuego, recalcando que no había avanzado mucho en sus clases de oratoria.

“Es una lástima que, pese a lo que vivimos los peruanos, todavía no hayamos aprendido apostar todos por el Perú, siempre estamos viendo el defecto. A mí, se me rompe el corazón al ver todo lo que sucede en nuestro país, no sabes la cantidad de videos que me mandan del interior por la obstrucción de carreteras a nivel nacional, están haciendo que muchas personas enfermas no se puedan atender. Es una Navidad dura para el Perú y en cuanto a Alessia ya se verá, ella es una ‘bomba’ en el escenario, tiene una proyección escénica increíble, un rostro que fotografía muy bien, es elegante, sobría”, comentó días atrás.

TE PUEDE INTERESAR