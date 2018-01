Valeria Piazza: Jessica Newton se quiebra y habla de enfermedad que aqueja a modelo [VIDEO y FOTOS]

La salud de Valeria Piazza se encuentra en estado crítico. La modelo se encuentra internada en la clínica. En medio de la zoozobra que causó la noticia entre los seguidores de la Miss Perú 2016, la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, habló sobre la enfermedad que aqueja a la joven.



Jessica Newton precisó que en un inició se pensó que la enfermedad que aquejaba a Valeria Piazza se debía a un virus tropical. "Ella ha pasado por unos cuadros de dolor bastante altos", comentó la organizadora del Miss Perú.



El dolor que siente Valeria Piazza es tan fuerte que la modelo se encuentra sedada. "Ella ha llegado a necesitar calmantes muy altos", informa la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton.



Jessica Newton afirma que Valeria Piazza sufre de una enfermedad autoinmune, es decir, que la produce el propio organismo. "Ella ha nacido con esto. En este caso en particular el organismo se daña a sí mismo porque piensa que está combatiendo enfermedades", precisa la organizadora.



Jessica Newton informó a los medios que Valeria Piazza estaba internada desde hace varios días. La organizadora de certámenes de belleza hizo una publicación en su Instagram informando sobre la salud de la modelo. "Pese a lo complicado de su estado ella no ha perdido su hermosa sonrisa y su alegría. Las visitas han sido restringidas a solicitud de los medicos pero estoy segura que mi reina superará esta crisis. Ayer, viéndola dormir abrazada de su osito me parecia una niña pequeña , su belleza y su dulzura nunca dejan de sorprenderme", escribió la organizadora.



Jessica Newton habla de la enfermedad de Valeria Piazza