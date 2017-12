Jessica Tapia dio a luz a sus gemelas y pide rezar por ellas por esta delicada razón [FOTOS]

Jéssica Tapia es la mujer más feliz del mundo por la llegada de sus pequeñas gemelas al mundo. La periodista dio a luz a las 30 semanas de gestación debido a algunas complicaciones que se presentaron a lo largo del embarazo y que la obligaron a mantenerse en cama las últimas semanas.



A través de su cuenta en Facebook, Jéssica Tapia contó que "las bebés nacieron a las 30 semanas y están chiquitas y débiles. Permanecerán en cuidados intensivos por ocho semanas. Por favor orar por ellas".



Hace unos días Jéssica Tapia sostuvo que "desde el pasado 20 de Octubre me encuentro con reposo absoluto para salvar a las mellizas. Me monitorean frecuentemente y aunque aún no pierdo la sonrisa, los días se hacen cada vez las difíciles".



"Hoy entramos a la semana 29 de embarazo y, solo puedo dar gracias a mi dulce madre (mi cuidadora fiel de día y noche) y a mi adorado esposo (por no permitir que me decaiga). Aún falta mucho camino por recorrer pero cada minuto estamos luchando por ellas.", agregó Jéssica Tapia, quien no se ha despegado de sus pequeñas ni un solo instante desde que nacieron.



Jéssica Tapia ya era mamá de una niña a la que llamó Lima y que llegó al mundo tras perder la esperanza de ser madre y varios intentos por quedar embarazada.