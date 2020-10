A través de su cuenta de Instagram, Jessica Tapia informó que votará por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos que se realizarán el 3 de noviembre.

Con una fotografía en sus redes sociales, Jessica Tapia expresó su postura política sin importar que pueda generar todo tipo de comentarios y cuestionamientos.

En la foto, Jessica Tapia utiliza una gorra que tiene la frase «Make America Great Again», abreviado como MAGA, que es un eslogan de campaña utilizado por políticos estadounidenses, especialmente por Donald Trump en el 2016.

“Tal vez este post “ofenda” a muchos simplemente porque no concuerda con sus puntos de vista. Lo lamento. Me enseñaron a no tener miedo en expresar mis opiniones políticas así sean cuestionables por otros.❤😉Debo respaldar lo que creo correcto pero siempre con educación y rectitud. #trump2020 #maga Yo tengo el derecho de apoyar la línea republicana. Es mi voto. No de mi familia, esposo o amigos. Es mi voto y como ciudadana lo ejerceré este Nov 03”, escribió Jessica Tapia.

Jessica Tapia se animó a responder algunos comentarios donde la cuestionaban duramente, si embargo, comentó que toma con mesura todo lo que puedan decir de ella tras su publicación. “los seres humanos podemos estar hechos de diferencias pero no de odios”, indicó.