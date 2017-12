Jessica Tapia ya puede estar con sus hijas y publica la primera foto luego de dar a luz [FOTOS]

¡Que linda manera de celebrar la Navidad! Jessica Tapia celebra haberse convertido en madre nuevamente y esta vez de gemelas. Hace poco, la periodista publicó en su cuenta de Facebook que había dado a luz a sus dos pequeñas.

Aunque la invadía la felicidad de poder conocer a sus dos hijas, Jessica Tapia pidió que rezaran por ella y sus hijas, pues había nacido prematuras y se encontrarían en el área de cuidados intensivos.

"Las bebés nacieron a las 30 semanas y están chiquitas y débiles. Permanecerán en cuidados intensivos por ocho semanas. Por favor orar por ellas", escribió Jessica Tapia en su cuenta de Facebook.

"Desde el pasado 20 de Octubre me encuentro con reposo absoluto para salvar a las mellizas. Me monitorean frecuentemente y aunque aún no pierdo la sonrisa, los días se hacen cada vez las difíciles", había informado Jessica Tapia por el mismo medio anteriormente.

"Hoy entramos a la semana 29 de embarazo y, solo puedo dar gracias a mi dulce madre (mi cuidadora fiel de día y noche) y a mi adorado esposo (por no permitir que me decaiga). Aún falta mucho camino por recorrer pero cada minuto estamos luchando por ellas", escribió Jessica Tapia.

Ahora, Jessica Tapia informa de noticias más felices. Por fin, sus hijas pueden dejar la incubadora por un momento para estar junto a ella y descansar con el calor de su madre. Así lo indicó en una foto que colgo en su cuenta de Instagram.

“Incubadora vacía mientras Briana descansa sobre mi pecho. Te quiero, hijita linda”, escribió Jessica Tapia en sus redes sociales. La foto rápidamente fue celebrada por sus seguidores y amigos, que seguían de cerca la situación.

